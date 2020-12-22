الدولار يسجل ارتفاعا جديدا مقابل الدينار العراقي

2020/12/22 | 10:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

شهدت اسعار الدولار، الثلاثاء، ارتفاعا جديدا مقابل العملة المحلية بعد تسجيل ورقة الـ100 دولار 142.000 دينار عراقي.

وجاءت اسعار العملات في مكاتب الصيرفة، صباح اليوم (22 كانون الاول 2020) كالاتي:

الدولار:-

البيع: 100 دولار = 142,000

الشراء: 100 دولار = 140,000

100 دولار = 2530 تومان

100 يورو = 122,19 دولار

100 باوند = 134 دولار

100 دولار = 766,64 ليرة تركية

سعر أونصة الذهب عالميا = 1870.096 دولار

A.Sh

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