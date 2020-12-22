تجنباً للاغلاق التام.. ترامب يوقع على ’’الميزانية المؤقتة’’

2020/12/22 | 10:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

صرح المتحدث باسم البيت الأبيض، جاد دير، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقع على الميزانية المؤقتة حتى 28 كانون الأول/ديسمبر.

وجاء توقيع ترامب على الميزانية المؤقتة، بعد أن أقرها الكونغرس، مما يمنع الإغلاق التام "شات داون".

وكان الرئيس ترامب قد وقع بالأمس على ميزانية مؤقتة لليوم، ولولا قانون الميزانية المعمول به في البلاد حاليا، لكان تم الإغلاق التام، ما يعني، التخفيض المؤقت في عمل عدد من السلطات الفيدرالية.

ويوم أمس، اعتمد مجلس الشيوخ الأمريكي، عقب اعتمادها من قبل مجلس النواب، حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 900 مليار دولار في ظل جائحة فيروس كورونا.

يأتي هذا في وقت تشهد فيها الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعا في عدد الإصابات الجديدة بجائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، الذي دفع عدد حالات الإصابة اليومية إلى مستويات قياسية.

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