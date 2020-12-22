2020/12/22 | 10:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 3 دقائق

ضبط مخالفات وهدر 600 مليون دينارٍ من المال العام بمطار النجف

منذ 12 ساعة

مستشارو بايدن يقترحون إقامة شراكة محدودة مع الصين في مجال الفضاء

منذ 21 ساعة

التعليم تعلن نتائج قبول الأوائل من خريجي المعاهد في الجامعات

منذ يوم واحد

بومبيو: على المجرمين الكف عن الاعمال المزعزعة للاستقرار

منذ يومين

بايدن يعين وزيرتين للداخلية والطاقة

منذ يومين

تواصل ارتفاع عدد الإصابات اليومية بكورونا في فرنسا

منذ 3 أيام

هل ستكون الأرض الفائقة “موطنا” أفضل للبشرية؟

منذ 3 أيام

اندبندت: النجف تسعى للاتصال براً مع الرياض

منذ 3 أيام

إيران مستاءة من فرض عقوبات أوروبية على مسؤوليها

منذ 4 أيام

رصد كوكب خارج المجموعة الشمسية

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق الصفحة الثانية من المرحلة الرابعة لعمليات الوعد الصادق في البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق الصفحة الثانية من المرحلة الرابعة لعمليات الوعد الصادق في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).