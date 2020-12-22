باكستان تفشل محاولات الامارات بالتطبيع مع “إسرائيل”

2020/12/22 | 10:54 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، أنها أوضحت للإمارات رفضها الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي، لحين التوصل إلى “تسوية دائمة وملموسة” للقضية الفلسطينية.وقال وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، في مؤتمر بمدينة مولتان شمال شرقي البلاد: “بيّنت لوزير خارجية الإمارات العربية المتحدة بشكل قاطع موقف باكستان من إسرائيل، وأننا لم ولن نستطيع إقامة علاقة مع إسرائيل حتى يتم التوصل إلى حل ملموس ودائم للقضية الفلسطينية”.وجاءت تصريحات الوزير الباكستاني بعد يوم واحد فقط من زيارته للإمارات، وسط حديث عن إرسال إسلام آباد رسولا سرا لتل أبيب ونفت الأخيرة بالفعل هذه التقارير، التي جاءت معظمها من وسائل الإعلام الإسرائيلية.



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