2020/12/22 | 10:58 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أقر البرلمان اللبناني عقوبة التحرش الجنسي، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد بموجب تعديلات أساسية في قانون العنف الأسري.



وخلال جلسة استمرت نحو 3 ساعات، أقر مجلس النواب “اقتراح القانون الرامي إلى معاقبة جريمة التحرش الجنسي لاسيما في أماكن العمل”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص للمرة الأولى..



التحرش الجنسي “جريمة” في لبنان 7 SKY TV.

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