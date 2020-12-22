إنطلاق اليوم الثاني من عمليات الحشد والجيش لملاحقة داعش في صلاح الدين

2020/12/22 | 10:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} انطلقت قوات الحشد الشعبي والجيش، باليوم الثاني من العملية الأمنية الواسعة التي تهدف تأمين المناطق وملاحقة فلول داعش الإرهابي في محافظة صلاح الدين.

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