انخفاض أسعار النفط في ظل مخاوف بشأن تعافي الطلب

2020/12/22 | 10:58 - المصدر: NRT عربية

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حفارات نفطية

فوتو: ارشيف

منذ 17 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

انخفضت أسعار النفط، الثلاثاء، مع توسع انتشار سلالة الفيروس بشكل أسرع في المملكة المتحدة مما يزيد من خطر المزيد من الإغلاق وانخفاض السفر العالمي.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت العالمي، صباح اليوم، 22 كانون الأول 2020، إلى 50,37 دولارا للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 47,38 دولارا للبرميل.

وهبط كلا العقدين القياسيين بنحو 3% أمس الاثنين، وذلك بعد مكاسب قوية حققاها على خلفية توزيع لقاحات كوفيد-19، وهو ما يعتبر من العوامل الرئيسية لتخفيف القيود على التحركات.

وتكبدت أسعار النفط مزيدا من الخسائر تضاف إلى خسائر حادة من الجلسة السابقة، إذ تثير سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد في بريطانيا مخاوف بشأن تعافي الطلب على الوقود.

جدير بالذكر ان السلالة الجديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا تسببت في إغلاق أغلب مناطق بريطانيا، ودفعت عددا من الدول لإغلاق الحدود أمام المسافرين والشحنات من بريطانيا.

ر.إ

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