الكونغرس الأميركي يصادق على خطة جديدة لدعم الاقتصاد بقيمة 900 مليار دولار

2020/12/22 | 11:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن (أ ف ب) – صادق المشرعون الأميركيون الاثنين على خطة لدعم الأسر والشركات المتضررة من تداعيات أزمة وباء كوفيد-19، قيمتها 900 مليار دولار واعتُبرت ضرورية جداً لإعادة تحريك عجلة أكبر اقتصاد في العالم.وبعد المصادقة على النصّ في مجلس النواب ثمّ مجلس الشيوخ، بات بالإمكان إحالته إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتوقيعه.وقال […]

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