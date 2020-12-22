بالصور… خريجوا معاهد وكليات يتظاهرون للمطالبة بالتعيين في كركوك

2020/12/22 | 11:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/كركوك خرج خريجو معاهد وكليات في محافظة كركوك بتظاهرات، اليوم الثلاثاء، للمرة الثالثة للمطالبة بالتعيين.وتشهد البلاد موجة كساد اقتصادي بسبب جائحة كورونا وانعكاساتها على قطاع النفط في العالم اجمع.

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