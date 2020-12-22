وزير المالية العراقي: التعديلات على سعر صرف الدولار جاءت لتحمي الاقتصاد من الانهيار

2020/12/22 | 11:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير المالية العراقي علي علاوي، عقب تصويت مجلس رئاسة الوزراء على مشروع موازنة 2021، أن التغيير الذي اجرته وزارته على سعر صرف الدولار جاء لحماية الاقتصاد.وزير المالية أكد في مؤتمر صحفي مشترك، أن فارق الإيرادات بتغيير سعر الصرف … Readmore

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