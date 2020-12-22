استعلامات الالكترونية في مقر مجلس القضاء العراقي توفر الخدمات الكترونيا

2020/12/22 | 11:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي

الدكتور فائق زيدان اليوم الثلاثاء

الموافق 22 /12 /2020 الاستعلامات

الالكترونية الخاصة بمجلس القضاء

الأعلى التي ستوفر كافة الخدمات للسادة

المحامين والمراجعين بطري

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