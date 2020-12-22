2020/12/22 | 11:08 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- افتتح رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استعلامات الالكترونية في مقر مجلس القضاء العراقي توفر الخدمات الكترونيا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الدكتور فائق زيدان اليوم الثلاثاء
الموافق 22 /12 /2020 الاستعلامات
الالكترونية الخاصة بمجلس القضاء
الأعلى التي ستوفر كافة الخدمات للسادة
المحامين والمراجعين بطري
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استعلامات الالكترونية في مقر مجلس القضاء العراقي توفر الخدمات الكترونيا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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