متى يعي الأكراد إنهم عراقيون ؟!

2020/12/22 | 11:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:محمد حسن الساعدي

كثيرة هي الأزمات التي عصفت بالعلاقة

بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية..

فمنذ عام 2003 والإخوة الكرد رفعوا راية

القومية، وباعوا الوطن بأبخس الإثمان،

وتجاوزوا حد الانتماء له وت

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