طلب لجوء الى عام 2021

2020/12/22 | 11:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عبد الحميد الصائح

نحنُ سكّانَ الأرضِ الموقّعينَ

أدناه،نعرضُ لكم الظروفَ القاهرةَ التي

مرَرْنا ونمرّ بِها خلالَ عامٍ مضى

هاربينَ اليكَ من ظُلمِ وجورِعام 2020،من

رعبٍ وترقّبٍ وحجْرٍ صحيٍ ومنزلي

وإ

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