الكاظمي ومشروعه الإصلاحي الفاشل - فلاح أمين الرهيمي

2020/12/22 | 11:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي السيد الكاظمي بعد عام من توليه سلطة الحكم لم يحقق للشعب مما كان يتأمل منه أن يحققه سوى الوعود وكأن سلطة الحكم تقوم على الوعظ والإرشاد والوعود وكان يعتقد أن التوافقية هي التي تنقذ مشروعه الإصلاحي فبدأ مشروعه الأمني مع الفصائل المسلحة فتراجع عنه بعد أن تصدت له، وبدأ مشروعه في محاربة الفساد الإداري فتصدى له الحيتان الكبار فتراجع عنه، وجرب مشروع الاستثمار وعقد الاتفاقيات الاستثمارية مع بريطانيا وفرنسا ......





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