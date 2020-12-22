محترف في هولندا في طريقه لمنتخب شباب العراق.. من هو بلند آزاد؟

2020/12/22 | 11:10 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

وجه مدرب منتخب الشباب العراقي، قحطان جثير الدعوة للاعب جرافشاب الهولندي، بلند آزاد للانضمام للفريق.

وقال مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات خاصة لموقع كورة، إن جثير وجه دعوة لبلند آزاد من مواليد 2003 والمحترف في جرافشاب الهولندي للانضمام إلى الفريق تحضيرا لبطولة آسيا المقرر إقامتها في أوزبكستان، حيث أبدى المدرب رغبته في ضم اللاعب الذي يجيد في مركز الارتكاز.

وبين أن بلند سيلتحق بمعسكر المنتخب الذي سيقام في مدينة كربلاء وكذلك في المعسكر الخارجي في تركيا من أجل الانسجام مع الفريق قبل انطلاق منافسات بطولة آسيا.

وأشار إلى أن لجنة اللاعبين المحترفين حصلت على الضوء الأخضر لإنهاء الأوراق الرسمية للاعب وإصدار جواز سفر له، لافتا إلى أن بلند وذويه أبدوا رغبة كبيرة في تمثيل العراق.

يذكر أن بلند يبلغ عمره 17 سنة ويلعب في فريق الشباب بنادي جرافشاب الهولندي ويبلغ طولة 186سم.

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