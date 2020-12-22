انطلاق اليوم الثاني من عمليات الحشد والجيش لملاحقة داعش في صلاح الدين

2020/12/22 | 11:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..انطلقت قوات الحشد الشعبي والجيش، الثلاثاء، باليوم الثاني من العملية الأمنية الواسعة التي تهدف تأمين المناطق وملاحقة فلول “ داعش” الإرهابي في صلاح الدين.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “ألوية الحشد الشعبي ( 9 و22 و88) والجيش العراقي بعمليات صلاح الدين وقيادة عمليات كركوك وشرق دجلة باشرت وبإسناد […]

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