اليوم .. افتتاح الجولة العاشرة لدوري الكرة الممتاز

2020/12/22 | 11:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

تفتح اليوم الثلاثاء، منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وتبدأ المباراة الأولى بين الحدود والمتصدر نفط الوسط على ملعب التاجي ،بينما يلاعب الديوانية نادي الكهرباء على ملعب الديوانية ، ويحتضن ملعب الشعب الدولي لقاء الطلبة والنجف، ويلاعب أيضاً القوة الجوية نادي السماوة .

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