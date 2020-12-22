انخفاض اسعار صرف الدولار

2020/12/22 | 11:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادانخفضت أسعار صرف الدولار في اسواق بغداد، اليوم الثلاثاء 22 كانون الأول 2020.وسجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت اليوم، 140000 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.وكانت بورصة الكفاح سجلت أمس الاثنين 142500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي عند الافتتاح.

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