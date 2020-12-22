الحشد الشعبي يفجر مضافتين لـ”داعش” شرق صلاح الدين

2020/12/22 | 11:14 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

فجرت مفارز مكافحة المتفجرات في اللواء 22 في الحشد الشعبي، الثلاثاء، مضافتين لفلول “ داعش” الإرهابي شرق صلاح الدين.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “المضافتين تضمان عددًا من العبوات الناسفة وصواعق التفجير التي كان يستخدمها تنظيم داعش الإجرامي ضد المدنيين والقوات الأمنية”.

و انطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، قوات الحشد الشعبي والجيش، باليوم الثاني من العملية الأمنية الواسعة التي تهدف لتأمين المناطق وملاحقة فلول “ داعش” الإرهابي في صلاح الدين.

و اختتمت قوات الحشد الشعبي والجيش، أمس الاثنين يومها الأول بتأمين جزء من المناطق المستهدفة في صلاح الدين.



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