مدريد تستدعي سفيرة المغرب بعد تصريحات للعثماني بشأن سبتة ومليلية

2020/12/22 | 11:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدريد-(أ ف ب) – استدعت وزارة الخارجية الإسبانية الإثنين سفيرة الرباط في مدريد لاستيضاحها تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني بشأن سبتة ومليلية، الجيبين الإسبانيين الواقعين شمالي المغرب.وكان العثماني اقترح في مقابلة أجرتها معه قناة “الشرق للأخبار” التلفزيونية السعودية السبت مناقشة مسألة السيادة على هاتين المدينتين.وقال العثماني إنّ “سبتة […]

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