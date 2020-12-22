مجلس الوزراء العراقي يصوت على الموازنة الاتحادية لعام 2021

2020/12/22 | 11:15 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: صوت مجلس الوزراء العراقي على الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، وذلك في الجلسة الاستثنائية التي عقدت مساء الاثنين، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي.وقال الكاظمي، في المؤتمر الصحفي الذي عقب إقرار موازنة 2021، نقلا عن …

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