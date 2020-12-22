حراس امنيون يغلقون بوابة شركة نفط البصرة احتجاجا على عدم تثبيتهم

2020/12/22 | 11:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / اغلق عدد من الحراس الأمنيين العاملين في حقول شركة نفط البصرة بوابة مقر الشركة اليوم الثلاثاء" ومنعوا الموظفين من الدخول بسبب رفض تثبيتهم.وأكدوا ان هناك تسويفا وتهميشا لمطالبهم بالتثبيت على ملاك وزارة النفط بعد سنوات طويلة من الخدمة ./انتهى

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