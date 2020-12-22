عبد الغني الأسدي يصل الى اربيل

2020/12/22 | 11:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / وصل الى مدينة اربيل اليوم رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي.وذكر بيان مقتضب للجهاز ان : الزيارة تهدف لبحث جملة من المواضيع ذات الاهتمام الامني المشترك ،و تعزيز التعاون والتنسيق بين بغداد واربيل ./انتهى3

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