2020/12/22 | 11:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..هددت شركة مياه إسرائيلية، بالقيام بقطع المياه عن عدد من الأحياء الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة، التي تقع خلف جدار الفصل العنصري.وأكدت شركة “جيحون” للمياه والمجاري التي تعمل في مدينة القدس المحتلة، عزمها “وقف تزويد الأحياء العربية الواقعة خلف الجدار الفاصل شرقي مدينة القدس بالمياه، في حال لم يتم توقيع اتفاقية جديدة مع وزارة المالية وسلطة المياه في نهاية العام الجاري”، وفق ما أورده موقع “i24” الإسرائيلي.وأوضح رئيس مجلس إدارة “جيحون”، آفي بالشنيكوف في رسالة بعث بها إلى لما يسمى برئيس “مجلس الأمن القومي”، ورئيس بلدية القدس التي يسيطر عليها الاحتلال، وكبار المسؤولين في وزارة المالية، أن “وزارة المالية ترفض التوقيع على اتفاقية جديدة تضمن الميزانية المطلوبة لإمدادات المياه للأحياء الواقعة خلف الجدار”.وطالب بالشنيكوف بـ”التعويض عن الأضرار المالية التي لحقت بالشركة بسبب عدم وجود تعويض عن الاستهلاك الحالي للمياه في تلك الأحياء”.ولفت الموقع، إلى أن “بعض أحياء القدس خلف الجدار لا تسدد فواتير المياه بسبب الاتفاقيات الموقعة بين وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” والأردن مع إسرائيل”.ويقيم ما يقارب ثلث السكان العرب بمدنية القدس في الأحياء الواقعة خلف الجدار الفاصل الواقعة تحت مسؤولية بلدية القدس المحتلة.يذكر أن أزمة سياسية متصاعدة تعصف بالائتلاف الحكومي الإسرائيلي؛ بين “الليكود” برئاسة بنيامين نتنياهو و”أزرق أبيض” بزعامة الجنرال بيني غانتس بسبب الفشل في إقرار الميزانية لعام 2020، وهو ما ينذر بحل الكنيست الإسرائيلي تلقائيا منتصف اللية القادمة، والذهاب إلى انتخابات جديدة.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركة إسرائيلية تهدد بقطع المياه عن ثلث الفلسطينيين بالقدس) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركة إسرائيلية تهدد بقطع المياه عن ثلث الفلسطينيين بالقدس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).