قطاع السياحة يخسر أكثر من 900 مليار دولار بسبب كورونا

2020/12/22 | 11:19 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اظهرت أحدث بيانات صادرة عن منظمة السياحة العالمية، الثلاثاء، تكبد قطاع السياحة هذا العام خسائر بأكثر من 900 مليار دولار، بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وأدى انخفاض أعداد السياح الدوليين إلى خسارة في عائدات التصدير من السياحة الدولية قدرها 935 مليار دولار، أي أكثر من 10 أضعاف خسارة السياحة في العام 2009 تحت تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية.

وتتوقع منظمة السياحة العالمية أن ينخفض عدد الوافدين الدوليين ما بين 70٪ و75٪ للعام 2020 بأكمله.

مرجحة عودة، السياحة العالمية إلى مستويات ما قبل 30 عاماً، مع انخفاض عدد الوافدين بمقدار مليار شخص وخسارة حوالي 1.1 ترليون دولار من عائدات السياحة الدولية, كما قد يؤدي هذا الانخفاض الهائل في السياحة إلى خسارة اقتصادية قدرها 2 ترليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

ويقول الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي، إنه “رغم أخبار اللقاح التي قد تعزز ثقة المسافرين، لا يزال طريق الشفاء طويلاً”.

واضاف، ان “قطاع السياحة يحتاج إلى تكثيف الجهود لفتح الحدود بأمان مع دعم الوظائف والشركات السياحية”.

ولفت بولوليكاشفيلي، أن “من الواضح أن السياحة هي أحد أكثر القطاعات تضرراً بهذه الأزمة غير المسبوقة”.

وقد شهدت منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهي المنطقة الأولى التي عانت من تأثير الوباء والأعلى في مستويات قيود السفر حتى الآن، انخفاضاً بنسبة 82٪ في عدد الوافدين في الأشهر الـ10 الأولى من العام 2020، في حين شهدت منطقة الشرق الأوسط ثاني أكبر انخفاض بنسبة 73٪.



أما أفريقيا فقد شهدت انخفاضاً بنسبة 69٪، بينما انخفض عدد الوافدين الدوليين في كل من أوروبا والأمريكيتين بنسبة 68٪.

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