2020/12/22 | 11:19 - المصدر: ساحات التحرير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلن وزير العمل العراقي عادل الركابي، أن موازنة 2021، تضمنت استقطاع نسبة 40% من رواتب الرئاسات الثلاث، وشملت أيضاً استقطاع نسبة 30% من الرواتب الكلية للنواب والوزراء.
تصريحات الركابي جاءت في مؤتمر صحفي عقد عقب تصويت رئاسة الوزراء على مشروع … Readmore
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تصريحات الركابي جاءت في مؤتمر صحفي عقد عقب تصويت رئاسة الوزراء على مشروع … Readmore
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير العمل العراقي: موازنة 2021 تضمنت استقطاع 40% من الرئاسات الثلاث و30% من النواب والوزراء) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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