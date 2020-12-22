وزير العمل العراقي: موازنة 2021 تضمنت استقطاع 40% من الرئاسات الثلاث و30% من النواب والوزراء

2020/12/22 | 11:19 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير العمل العراقي عادل الركابي، أن موازنة 2021، تضمنت استقطاع نسبة 40% من رواتب الرئاسات الثلاث، وشملت أيضاً استقطاع نسبة 30% من الرواتب الكلية للنواب والوزراء.تصريحات الركابي جاءت في مؤتمر صحفي عقد عقب تصويت رئاسة الوزراء على مشروع … Readmore

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