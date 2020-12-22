العامري لـ”المعلومة”: التحقيقات مستمرة باغتيال القادة وعلى الحكومة حسم ملف تواجد الأميركان

2020/12/22 | 11:23 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري ، الثلاثاء ، الحكومة العراقية إلى الإيفاء بما وعدت به من حسم ملف اخراج القوات الأميركية وتنفيذ قرار مجلس النواب العراقي الخاص بذلك، فيما أشار الى استمرار التحقيقات باغتيال قادة النصر.وقال العامري في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “وفاء لدماء شهدائنا واستكمالا للحفاظ على سيادة الدولة فانه ينبغي على الحكومة العراقية الإيفاء بوعودها في جدولة اخراج القوات الأميركية”.وأضاف العامري، أن “اخراج المحتل الأميركي يصب في صالح تحقيق السيادة الوطنية وبناء دولة عادلة تستطيع تقديم خدمة للإنسان”.وبشأن التحقيقات بمقتل قادة النصر اكد العامري أن “القضاء العراقي لايزال يحقق بملف اغتيال قادة النصر”، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.وكان رئيس كتلة السند الوطني احمد الأسدي حذر في تصريح سابق لـ/المعلومة/، الحكومة العراقية من محاولة الالتفاف على قرار مجلس النواب بشأن جدولة انسحاب القوات الأجنبية.



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