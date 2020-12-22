مسؤولون أميركيون: الهجوم الالكتروني المنسوب لروسيا استهدف أنظمة في وزارة الخزانة

2020/12/22 | 11:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد مسؤولون اميركيون أن الهجوم الالكتروني المنسوب الى روسيا قد استهدف أنظمة معلوماتية في وزارة الخزانة الأميركية.

وقال عضو في لجنة الاستخبارات الأميركية السيناتور رون وايدن، إن حجم الهجوم الذي استهدف الوزارة يبدو كبيرا، مرجحا أن يكون القراصنة قد تمكنوا من وضع اليد على مفاتيح تشفير أساسية، والدخول الى أنظمة قسم المكاتب الإدارية للوزارة التي تضم أعلى المسؤولين.

وأشار وايدن، الى أن الوزارة لا تزال تجهل ماهية الخطوات التي ارتكبها المقرصنون، أو طبيعة المعلومات التي تمكنوا من سرقتها.

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