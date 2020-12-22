الكونغرس يعتزم التصويت على مقترح بمنح السودان حصانة قضائية

2020/12/22 | 11:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يصوت الكونغرس الأميركي اليوم على مقترح قانون يمنح السودان حصانة من أية ملاحقة قضائية جديدة في الولايات المتحدة تتعلق بهجمات إرهابية سابقة.

وينص مقترح القانون على إعادة الحصانة السيادية للسودان في الولايات المتحدة باستثناء القضايا التي ما زالت عالقة أمام القضاء الفدرالي والمتعلقة بهجمات الحادي عشر من أيلول ألفين وواحد.

وتضمن القانون تقديم مساعدات بقيمة سبع مئة مليون دولار للسودان مع تخصيص مبلغ مئة وعشرين مليون دولار إضافية لسداد ديون سابقة إلى صندوق النقد الدولي.

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