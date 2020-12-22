بايدن يتلقى الجرعة الأولى من لقاح فايزر

2020/12/22 | 11:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تلقى الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الجرعة الأولى من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا.

وقال بايدن البالغ من العمر ثمانية وسبعين عاما عقب تلقيه اللقاح على الهواء مباشرة، إنه يقوم بذلك ليظهر للناس أن عليهم الاستعداد لتلقي اللقاح وترك القلق جانبا، مشيرا الى أن زوجته تلقت بدورها الجرعة الأولى من اللقاح.

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