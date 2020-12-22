رئيس جهاز الأمن الوطني يصل الى أربيل

2020/12/22 | 11:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادوصل رئيس جهاز الأمن الوطني، عبد الغني الأسدي، صباح اليوم الثلاثاء الى محافظة أربيل.وقال المكتب الاعلامي للجهاز في بيان مقتضب ان الزيارة تأتي “لبحث جملة من المواضيع ذات الاهتمام الامني المشترك، وتعزيز التعاون والتنسيق بين بغداد واربيل ”.والتقى الاسدي فور وصوله الى اربيل وزير الداخلية في الاقليم ريبر احمد.

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