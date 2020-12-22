الحشد الشعبي يفجر مضافة مفخخة شرق صلاح الدين

2020/12/22 | 11:26 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..فجرت مفارز مكافحة المتفجرات في اللواء 88 في الحشد الشعبي، الثلاثاء، مضافة مفخخة شرق صلاح الدين.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “مفارز مكافحة المتفجرات في اللواء 88 في الحشد الشعبي فجرت، اليوم، مضافة مفخخة في منطقة العيث شرق صلاح الدين”.وأضاف البيان، أن “المضافة كانت تستخدم من قبل عناصر تنظيم داعش الإجرامي”.و انطلقت، صباح اليوم الاثنين، قوات الحشد الشعبي والجيش، باليوم الثاني من العملية الأمنية الواسعة التي تهدف لتأمين المناطق وملاحقة فلول “ داعش” الإرهابي في صلاح الدين، بعد ان ختمت يومها الأول امس الاثنين، بتأمين جزء من المناطق المستهدفة في صلاح الدين.



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