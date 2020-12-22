كتلة نيابية: هناك عدم رضا وقبول برلماني بموازنة 2021

2020/12/22 | 11:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..اكد نائب رئيس كتلة السند الوطني النيابية فالح الخزعلي ، الثلاثاء، ان هناك عدم قبول ورضا من مجلس النواب بمشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 بصيغته الحالية .وقال الخزعلي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “اغلب فقرات موازنة 2021 مجحفة وتمس بشكل مباشر حياة الموظفين والفقراء”، مبينا أنه “كان الأجدر بالحكومة تعظيم إيرادات الدولة بعيدا عن استقطاع جزء من رواتب الموظفين”.وأضاف، أن “مجلس النواب له الحق في تعديل ما يراه مناسبا على الموازنة”، لافتا إلى أن “الموازنة من غير الممكن تمريرها بصيغتها الحالية وهنالك تعديلات ستجري عليها”.وكان مجلس الوزراء صوت، مساء امس الاثنين، على مشروع قانون موازنة 2021 بالكامل بعد عدة جلسات عقدها لمناقشة القانون.



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