الشيخ حمودي يحمل الحكومة مسؤولية ضبط السوق ويحذر من غضب الشارع

2020/12/22 | 11:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حمل الشيخ همام حمودي، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، حكومة السيد الكاظمي مسؤولية ضبط السوق وتشديد الرقابة الاقتصادية، ومنع الاحتكار والتلاعب بقوت المواطن، محذرا من أن تفاقم المعاناة الشعبية جراء قرار تعويم العملة سبب غضبا واسعا في الشارع، ومالم تتدخل الحكومة لوقف صعود الأسعار فإن العواقب ستكون وخيمة.وانتقد حمودي، في تصريح صحافي، وقوف الحكومة موقف المتفرج أزاء الزيادة الهائلة بأسعار مختلف السلع، مبينا أن من واجبها قبل اتخاذ قرار التعويم وضع كل التدابير اللازمة لما هو متوقع من عمليات احتكار ورفع اسعار واستغلال لا إنساني للمواطن الذي أصبح بين مطرقة الحكومة وجشع بعض التجار.ودعا الشيخ حمودي كبار التجار للوقوف […]

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