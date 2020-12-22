اجهزة الأمن الاقتصادي “مشلولة” والمشهد ضبابي: لاتميز بين ارتفاع اسعار البضائع بسبب الاحتكار او الدولار!

2020/12/22 | 11:37 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أكد قائممقام قضاء الهندية في كربلاء منتظر الشافعي، الثلاثاء، أن ارتفاع سعر صرف الدولار سبب مشكلة في تطبيق القانون على المحتكرين في الأسواق من قبل أجهزة الأمن الاقتصادي.

وقال الشافعي في تصريح صحفي، إن “٨٠٪ من السلع والمواد بمختلف انواعها والمتواجدة في الأسواق مستوردة وتأثرت بشكل كبير بعملية رفع سعر صرف الدولار، ما سبب ارباكا وضبابية في الأسواق التي شهدت ارتفاعا مفاجئا ولو كان تدريجيا لكانت المشكلة أفضل بعض الشيء”.

واضاف ان “اجهزة الامن الاقتصادي لديها مشكلة وضبابية في تطبيق القانون على المتلاعبين والمحتكرين بسبب الصعود الكبير للأسعار وعدم الاستقرار”، مشيرا إلى أن “ارتفاع أسعار المواد الغذائية سببت مشاكل لأصحاب الدخل المحدود والفقراء”.

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