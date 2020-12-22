الصحة العالمية: لا داعي للذعر من كورونا المتحورة

2020/12/22 | 11:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت منظمة الصحة العالمية، إنه لاداعي للذعر بسبب سلالة جديدة شديدة العدوى من فايروس كورونا ظهرت في بريطانيا، وقالت إن ظهور السلالة جزء طبيعي من تطور الجائحة.

وسلط مسؤولو منظمة الصحة العالمية ضوءا إيجابيا على اكتشاف السلالات الجديدة التي دفعت عددا كبيرا من الدول إلى فرض قيود على دخول القادمين من بريطانيا وجنوب إفريقيا، وقالوا إن أدوات جديدة لتعقب الفايروس تحقق النتائج المرجوة.

وقال مايك رايان، كبير خبراء الطوارئ في المنظمة في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: "يتعين علينا أن نقيم توازنا.



من المهم للغاية أن تكون هناك شفافية، من المهم للغاية إبلاغ الجمهور بحقيقة الأمر، لكن من المهم أيضا أن نقول إن هذا جزء عادي من تطور الفايروس".

ومضى قائلا: "توافر القدرة على تعقب فايروس بهذا القرب، بمثل هذا الاهتمام، بمثل هذه الطريقة العلمية وفي وقت مناسب هو تطور إيجابي حقيقي للصحة العامة العالمية، والدول التي تفعل هذا النوع من المراقبة تستحق الثناء".

وقالت المنظمة إنها تتوقع الحصول قريبا على مزيد من التفاصيل عن السلالة الجديدة من فايروس كورونا.

ويقول مسؤولون، مستشهدين بتحليل بريطاني، إنه ليس هناك دليل على أن السلالة المتحورة من الفايروس تزيد خطورة المرض، رغم أنه أسرع انتشارا.

وقالت ماريا فان كيرخوف، كبيرة الفنيين في منظمة الصحة العالمية، إن العلماء يبحثون مسألة تصدي الأجسام المضادة في الجسم للفايروس، وإنها تتوقع النتائج في الأيام والأسابيع المقبلة.

وقال رايان إن الدول تعمل انطلاقا من "مبدأ احترازي" في ردفعلها على السلالة.



وقال مسؤولو منظمة الصحة العالمية إن تحورات فايروس كورونا حتى الآن أبطأ بكثير من الإنفلونزا.

وأضافوا أن من المتوقع أن تتعامل اللقاحات المطورة لمكافحة كوفيد-19 مع السلالات الجديدة أيضا، على الرغم من أن الفحوص تجرى حاليا للتأكد من هذا.

PUKmedia وكالات

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