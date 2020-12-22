مدرب الديوانية: لسنا بحاجة لتعاقدات جديدة

2020/12/22 | 11:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغدادأكد مدرب فريق كرة القدم بنادي الديوانية قصي منير، أن الفريق ليس بحاجة للتعاقد مع لاعبين جدد.

وقال منير في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الفريق يعيش ظروفاً طيبة وحقق نتائج ممتازة أمام الفرق الكبرى وهذا الامر يعود الى دعم الادارة وجهود اللاعبين”.

واوضح ان “الكادر التدريبي ثقته عالية بلاعبيه الحاليين”، مؤكدا أن “الفريق اكمل جاهزيته لملاقاة الكهرباء اليوم التي نطمح من خلالها حصد النقاط الكاملة”.

يذكر ان الديوانية يحتل المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة.



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