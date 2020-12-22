شرطة كربلاء تحكم قبضتها على مجرم قتل شقيقتيه قبل أيام في بغداد

2020/12/22 | 11:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، عن

اعتقال مجرم قتل شقيقتيه قبل ايام في

بغداد.

وقال مدير الاعلام والعلاقات في

الوزارة اللواء سعد معن، في بيان مقتضب

تلقته وكالة نون الخبرية، ان "شرطة

كربلاء المقدسة تحك

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