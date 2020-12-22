فقراء العراق لا يدخلون الجنة !

2020/12/22 | 11:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: سمير داود حنوش

عاشت حكومتنا الرشيدة على قراراتها

ومقرراتها، وتحيا الورقة البيضاء،

وندعو الله أن يحفظ حكومتنا من حسد

الشعب وحقد الحاقدين ومن كل مكروه

يُصيبها.

وأبشروا يافقراء العراق فالقاد

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