2020/12/22 | 11:44 - المصدر: عين العراق

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الاقتصاد

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 | 11:31 صباحاً | عدد القراءات : 13

إدراج مشاريع ستراتيجية في قطاع النقل ضمن خطة 2021

أدرجت الشركة العامة لمشاريع النقل مجموعة مشاريع مهمة لتنفيذها ضمن خطة العام المقبل أبرزها تأهيل مدخل وطريق ميناءي ام قصر الـــجنوبي والشمالي وأتمتة الـــخطوط الـــجوية الـــعراقية وتــــطوير عــــدد مـــن المــــرائب.

وقال مدير الشركة العامة لتنفيذ المشاريع في وزارة النقل زيد خليل الاسدي، ان العاملين في الشركة نفذوا العديد من مشاريع الوزارة وعدد من الوزارات الاخرى، حيث تضم الشركة مكتب تصاميم واستشارات هندسية، ووضعت مخططات لمشاريع عديدة وفق المواصفات والمعايير العالمية، وتمتلك آليات ومعدات تخصصية، ومعامل ومختبرات فحص.

وأضاف ان الشركة وضعت خططا وبرامج مستقبلية كفرص استثمارية، وتشغيلية خلال العام المقبل2021 ، لاكمال اغلب المشاريع المتوقفة من العام الماضي 2019 بسبب تفشي وباء كورونا منها مشروع تطوير وتاهيل مدخل وطريق ميناءي ام قصر الجنوبي والشمالي الذي يبلغ طوله 16 كيلو متر ذهابا وايابا وقد بلغت نسبة انجازه ما يقارب 70 بالمئة وسينتهي في الربع الاول من العام المقبل بمواصفات عالمية رصينة لغرض تحمل الشاحنات ذات الاحمال الثقيلة، الى جانب مشروع تاهيل وتطوير مرآب النجف الاشرف الدولي الذي ينتهي انجازه ايضا نهاية العام المقبل، فضلا عن مشروع تاهيل وتطوير مرآب الناصرية الموحد والمجمع الإداري للنقل البري الذي يمتد على مساحة تصل الى 30 ألف متر مربع ويضم 289 بناية من المحال التجارية والابنية الخدمية، فضلا عن البوابات الذكية، وادارة المرآب ، وقد وصلت نسبة انجازه الى 35 بالمئة وسينتهي في شهر نيسان من العام المقبل.

واشار الى وجود مساع كبيرة تبذلها الإدارة العليا للشركة للتعاقد على مشاريع اخرى خلال العام المقبل منها مشروع اتمتة الخطوط الجوية العراقية والحوكمة الإلكترونية لمفاصل الشركة إداريا وماليا وتشغيليا، والذي يعد من المشاريع المهمة للحد من عمليات الفساد والحفاظ على المال العام ومواكبة التطور التكنولوجي العالمي، ودعم العاملين بالثقافة التكنلوجية كونها العصب المهم في اتمتة الطائرات والعمل على زيادة ارباح شركة الخطوط الجوية العراقية، وستباشر الشركة تنفيذه بالتعاون مع احدى شركات القطاع الخاص المتخصصة بنظم المعلومات في العام المقبل عند توفر التخصيصات المالية من الموازنة التشغيلية.

وأفاد بأنه تم تكليف احد مقاولي الشركة للاشراف على الاعمال اللوجستية لمشروع ميناء الفاو الكبير حال التعاقد عليه بين وزارة النقل وإحدى الشركات العالمية.

واضاف ان ملاكات الشركة تستعد لتصميم وتنفيذ مشاريع تشكيلات الوزارة على الخطتين التشغيلية والاستثمارية منها تشغيل مختبرات الشركة من خلال التشغيل المشترك لاجراء الفحوصات المختبرية لمشاريع تشكيلات الوزارة التي لم يتم تنفيذها، فضلا عن فحوصات مشاريع الوزارات والجهات الاخرى.

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