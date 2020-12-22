اليوم.. انطلاق الجولة العاشرة من الدوري الممتاز هذه مواعيدها

2020/12/22 | 11:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تنطلق اليوم الثلاثاء (22 كانون الاول 2020)، الجولة العاشرة بمنافسات دوري الكرة الممتاز، بإقامة اربع مباريات في بغداد والمحافظات.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن الجولة ستنطلق عند الساعة الثانية ظهراً بلقاء الحدود ونفط الوسط على ملعب التاجي، ويستضيف الديوانية على ملعبه الكهرباء بنفس التوقيت.

واضافـ أن ملعب الشعب الدولي سيكون مسرحاً للقاء الطلبة والنجف عند الساعة الرابعة والربع مساءً، فيما يلتقي الجوية والسماوة على نفس الملعب في الساعة الثامنة مساءً.

الحدود ونفط الوسط..



الساعة الثانية ظهراً..



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الطلبة والنجف..



الساعة الرابعة والربع مساءً..



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الجوية والسماوة..



الساعة الثامنة مساءً..



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