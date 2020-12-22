الداخلية تعلن انتشار مفارز مكافحة الجريمة الاقتصادية في الأسواق لمتابعة الأسعار

2020/12/22 | 11:53 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الداخلية، يوم الثلاثاء، انتشار مفارز مكافحة الجريمة الاقتصادية في الأسواق لمتابعة الأسعار.وقال الناطق باسم الوزارة اللواء خالد المحنا، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “الايام نيوز”، إن “دور وزارة الداخلية ينحصر في مراقبة الأسعار التي تحددها الجهات ذات العلاقة” .وأشار إلى أن “وزارة الداخلية لن تسمح باحتكار المواد، ونراقب السوق والمواد التي فيها تعليمات رسمية”، لافتاً إلى أن “وزارة الداخلية لديها مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية، وهي منتشرة في الأسواق لمتابعة الأسعار”.وكان وزير الداخلية عثمان الغانمي قد أكد في وقت سابق، تحريك مفارز في جميع المحافظات لتطبيق القانون بحق من يحاول العبث بالأسعار مستغلاً الأزمة.وقال […]

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