"أزمة خطيرة".. نسب المياه في سدود إسطنبول تصل إلى مستويات حرجة

2020/12/22 | 11:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل منسوب المياه المخزنة في سدود ولاية إسطنبول بتركيا تراجعه ليصل معدله إلى 22 في المئة مسجلا أدنى مستوى له منذ 10 أعوام، وفقا لبيانات صادرة عن إدارة المياه والصرف الصحي في المدينة "İSKİ"، ما ينذر بأزمة سبق وأن شهدتها البلاد في تسعينات القرن الماضي.

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