الأسدي من أربيل: أذرع التعاون الأمني يجب امتدادها لمحافظات الاقليم

2020/12/22 | 12:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس جهاز الامن الوطني عبد الغني الاسدي خلال لقاءه ريبر احمد وزير داخلية اقليم كردستان يؤكدان هدف الزيارة الى الاقليم هي لتوسعة قاعدة التعاون الامني والعمل بمساحة مشتركة اكبر

اذرع التعاون الامني يجب ان تمتد الى كل محافظات العراق بما فيها محافظات الاقليم

وجدنا روحية عالية من الاستعداد للتعاون الامني بين جهاز الامن الوطني والاجهزة الامنية في الاقليم ونسعى للوصول الى صيغة حل لمشكلة عودة النازحين

مستعدون لفتح باب التعاون بشكل اوسع وبما يخدم الامن بصورة عامة وبما يعزز وصول الجميع الى بر الامان

مهمتنا الامنية متشعبة المهام والواجبات لذا لابد من تفعيل التعاون المشترك

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