2020/12/22 | 12:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان أنها اشتبهت بوجود 4 حالات مصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد، قادمة من بريطانيا، وأنها تجري دراسات للتأكد من طبيعة الحالات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سلطنة عمان تشتبه بـ4 حالات إصابة بـ"كورونا المتحور") نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سلطنة عمان تشتبه بـ4 حالات إصابة بـ"كورونا المتحور") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).