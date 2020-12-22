الصحة العالمية تطمئن بشأن السلالة الجديدة من كورونا: ليست خارج السيطرة​

2020/12/22 | 12:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

طمأنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، بإن السلالة الجديدة من فيروس كورونا ليست خارج السيطرة ومن الممكن وقفها، الا انها تنتشر بوتيرة أسرع.

وقال مسؤول الحالات الصحية الطارئة في منظمة الصحة العالمية، مايكل راين، اليوم (22 كانون الاول 2020) انه "سجلنا نسبة تكاثر للفيروس تتجاوز إلى حد بعيد عتبة 1,5 في مراحل مختلفة من هذا الوباء وتمكنا من السيطرة عليها.



وبناء عليه، فإن الوضع الراهن في هذا المعنى ليس خارج السيطرة".

وتقول منظمة الصحة العالمية إن كل عشرة أشخاص مصابين بالسلالة الجديدة من الفيروس يمكنهم نقل العدوى إلى 15 آخرين في المتوسط، في حين أن معدل انتقال العدوى بالسلالات المعروفة سابقا في بريطانيا يصل إلى 11 شخصا.

وأضاف راين، "رغم أن الفيروس بات أكثر فاعلية إلى حد ما على صعيد الانتشار، الا انه يمكن وقفه"، مؤكدا أن "الإجراءات المعمول بها حاليا في محلها.



وعلينا مواصلة القيام بما قمنا به حتى الآن".

وتابع "قد يكون علينا أن نفعل ذلك بكثافة أكبر بقليل ولوقت أطول للتأكد من قدرتنا على السيطرة على هذا الفيروس".

وهذه التصريحات بمثابة رد على ما أعلنه وزير الصحة البريطاني مات هانكوك الأحد والذي اعتبر أن "السلالة الجديدة هي خارج السيطرة".

A.Sh

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