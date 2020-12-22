المبالغة في عجز الموازنة العامة الاتحادية

2020/12/22 | 12:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

ان أسباب العجز في العادة يرجع الى عدة

أسباب واهمها يكون في الزيادة المطردة

والغير مدروسة في حجم الأنفاق العام

للدولة، ويمكن توضيحها بالآتي:

1- الزيادة في النفقات العامة

وعا

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