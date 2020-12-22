الداخلية: مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية تراقب أسعار السوق

2020/12/22 | 12:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الداخلية، الثلاثاء، عدم

السماح باحتكار المواد في الأسواق،

فيما أشارت إلى انتشار مكافحة الجريمة

الاقتصادية في الأسواق لمتابعة

الأسعار.

وقال الناطق باسم الوزارة اللواء خالد

المحنا، إن "دور و

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