عاجل: تعديل وزاري سيطيح بخمسة وزراء من حكومة الكاظمي

2020/12/22 | 12:12 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف مصدر سياسي، يوم الثلاثاء، عن وجود توجه لإجراء تعديل وزاري بحكومة الكاظمي يطال خمسة وزراء.ونقلت صحيفة العربي الجديد، عن مصدر لم تسمه، قوله إن “التعديل سيطال خمسة وزراء هم وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، وزير التجارة علاء الجبوري، وزير الصناعة منهل عزيز الخباز، وزير الكهرباء ماجد حنتوش، ووزير النفط إحسان عبد الجبار”.واشار المصدر؛ وفقا للصحيفة إلى ان الخطوة الأولى ستكون من خلال استجواب الوزراء ثم التصويت على سحب الثقة منهم.

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