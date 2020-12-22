2020/12/22 | 12:15 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 | 12:11 مساءً | عدد القراءات : 8

بالأرقام..



عدد مستخدمي الإنترنت في العراق

ارتفع عدد مستخدمي الإنترنت في العراق خلال العام الحالي 2020.

وذكرت شبكة {زون تاك} المتخصصة في مجال الاتصالات، ان "العراق سجل 30 مليون مستخدم لشبكة الانترنت وبنسبة 75% من مواطني البلد خلال العام الجاري".

وأضافت ان "معدل انتشار الإنترنت في العراق يقدر بـ15.3مليون خط اشتراك إنترنت، و194.2الف خط انترنت لاسلكي".

واشارت الى "تسجيل 11مليون زيادة في عدد مستخدمي الإنترنت بين 2019 و 2020".

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